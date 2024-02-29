Армия 29 февраля 2024, 12:41 Путин указал на огромный опыт Вооруженных сил России Путин: Вооруженные силы России обрели колоссальный опыт

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Российская армия за последние годы обрела колоссальный опыт и стала сильнее. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействий всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно выполняют свои задачи. Это во всех звеньях: от взвода до самого высшего звена руководства», — сказал глава государства.

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Путин отметил, что в армии все равно есть проблемы, но вместе с ними и есть понимание их решения.

«Такую работу ведем в тылу и на фронте. Она направлена на усиление ударной мощи флота, его технологичности. Боевые возможности сил увеличились многократно, наши подразделения прочно владеют инициативой», — добавил он.

Ранее президент заявил, что СВО на Украине поддержало абсолютное большинство россиян.