Общество 29 февраля 2024, 12:34 Путин отметил вклад российского бизнеса в поддержку бойцов СВО Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки бойцов на СВО РИА «Новости»

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Российские предприниматели направили миллиарды рублей на поддержку бойцов в рамках специальной операции. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить рабочих, инженеров, сельских тружеников и предпринимателей за напряженную и ответственную работу в интересах России. За два года российский бизнес направил благотворительным фондам и волонтерским организациям миллиарды рублей», — сказал глава государства.

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Ранее Путин указал, что абсолютное большинство жителей России поддержало проведение специальной операции на Украине. По его словам, в этих условиях граждане страны продемонстрировали самые лучшие качества — милосердие, поддержку и солидарность.

Президент также отмечал, что политическая система в стране является одной из опор суверенитета России и пресекает вмешательство внешних сил во внутренние дела государства.