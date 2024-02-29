29 февраля 2024, 12:34
Путин отметил вклад российского бизнеса в поддержку бойцов СВО
Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки бойцов на СВО
Российские предприниматели направили миллиарды рублей на поддержку бойцов в рамках специальной операции. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин.
«Хочу поблагодарить рабочих, инженеров, сельских тружеников и предпринимателей за напряженную и ответственную работу в интересах России. За два года российский бизнес направил благотворительным фондам и волонтерским организациям миллиарды рублей», — сказал глава государства.
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Ранее Путин указал, что абсолютное большинство жителей России поддержало проведение специальной операции на Украине. По его словам, в этих условиях граждане страны продемонстрировали самые лучшие качества — милосердие, поддержку и солидарность.
Президент также отмечал, что политическая система в стране является одной из опор суверенитета России и пресекает вмешательство внешних сил во внутренние дела государства.
Россия
Бизнес
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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