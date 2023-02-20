20 февраля 2023, 12:45
Путин озвучит послание Федеральному собранию без иностранных гостей
Представитель Кремля Песков: зарубежных гостей не звали на послание Путина парламенту
Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет без зарубежных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.
«Иностранные гости не приглашались», — сообщил представитель Кремля журналистам.
Реклама
При этом среди присутствующих будут участники спецоперации. В целом состав будет довольно традиционным: в основном депутаты и сенаторы, заметил Песков.
Реклама
Прямая трансляция выступления президента начнется на федеральных каналах завтра в 12:00. В эфирной сетке Первого канала, «России 1» и НТВ на речь заложили час, однако это не более чем формальность — не факт, что обращение займет именно столько времени. Ожидается, что Владимир Путин в первую очередь затронет экономические и социальные вопросы, а также тему спецоперации. Глава государства расскажет, как Россия справляется с новыми вызовами и каковы планы на будущее.
Мероприятие пройдет в Гостином Дворе.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
Реклама
Реклама