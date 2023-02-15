Власть 15 февраля 2023, 17:15 Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина назвали формальностью Песков назвал формальностью заложенный каналами час эфира на послание Путина 21 февраля РИА «Новости»

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Заложенный час в эфирной сетке федеральных телеканалов на трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля — формальность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Это формальность», — сказал Песков, ответив на вопрос о том, действительно ли продолжительность выступления российского лидера займет час.

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Ежегодное послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля. Выступление начнут транслировать в 12:00 по московскому времени. В эфирных сетках некоторых федеральных каналов с 13:00 стоят уже другие программы.

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Песков сообщал, что главными темами послания российского лидера Федеральному собранию будут спецоперация, социальная повестка и экономика. Глава государства выступит в Гостином Дворе.

Отечественных журналистов и представителей иностранных СМИ из дружественных стран пригласят на оглашение послания. А вот обозревателей из недружественных государств в Кремле на стали аккредитовать. По словам Пескова, эти журналисты смогут посмотреть выступление Путина в онлайн-режиме.