Власть 16 февраля 2023, 18:20 Послание Путина Федеральному собранию. О чем будет говорить президент Политик Клинцевич: 21 февраля Путин поставит задачи парламенту России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию / РИА «Новости»

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Владимир Путин 21 февраля обратится к Федеральному собранию. Ожидается, что президент затронет экономические и социальные вопросы, а также тему спецоперации на Украине. «360» собрал все, что известно о послании российского лидера.

Когда и где смотреть

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Гостиный Двор, где будет проходить мероприятие, приглашены в том числе участники СВО.

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«Есть традиционные категории приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появятся и новые категории», — сказал представитель Кремля.

Среди тем, которые обсудит президент, — специальная военная операция на Украине, социальная сфера и экономика. Обращение Путина можно будет посмотреть в 12:00 на федеральных каналах. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

РИА «Новости»

Новые законы

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после обращения президента Госдуме и Совфеду, вероятно, предстоит обсудить ряд экстренных и неординарных вопросов. Депутат заверил, что речь не идет о второй волне частичной мобилизации.

Пленарное заседание нижней палаты перенесли с 21 февраля на 22-е число. Совфед, в свою очередь, по просьбе парламента соберется не 1 марта, а, опять же, 22 февраля. По словам спикера Валентины Матвиенко, это сделали, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

«До 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», — сказала она.

Политик и общественный деятель Франц Клинцевич в разговоре с «360» предположил, что во время послания президент расскажет о некоторых подготовленных законопроектах, с которыми предстоит работать Госдуме и Совету Федераций.

Россия проводит специальную военную операцию, и в этих условиях возникает много вопросов. Думаю, в послании президента будут поставлены некие задачи, в том числе парламенту, по актуализации изменений каких-то законодательных актов. Франц Клинцевич политик и общественный деятель

Перед Россией сегодня стоит множество вполне реальных вызовов, добавил собеседник «360». Запад хочет вести сетецентрическую войну и повышать боевые возможности перспективных формирований за счет достижения информационного превосходства.

Обращение к украинцам

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с News.ru допустил, что Путин затронет темы укрепления боеспособности и военной промышленности, а также снабжения войск всем необходимым.

Бессарабов признался, что ждет от президента оценки внутренних социальных проблем, экономики, промышленного и технологического суверенитета России. Вероятно, глава государства выскажется о правах граждан, в том числе тех, кто уехал из страны.

Во время своей речи Путин может вновь обратиться к народу Украины, как уже было год назад. Об этом ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил РИА «Новости».

РИА «Новости»

«Объявляя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем о начале СВО в их защиту в феврале прошлого года, президент России обращался и к украинским военнослужащим, и к украинскому обществу», — напомнил Беспалов.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин отметил в разговоре с «Известиями», что российский лидер наверняка поговорит об экономических вопросах, особенно актуальных на фоне западных санкций.

Помимо этого, Путин обязательно уделит внимание ситуации, которая складывается на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, — и их развитию, коснется социальных вопросов и поддержки россиян.