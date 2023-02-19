Важное 19 февраля 2023, 14:03 Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме спецоперации Песков: Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со спецоперацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации», — сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что от главы государства ждут и оценки ситуации в мире, хотят узнать его видение того, как Россия справляется с новыми вызовами, как будет развиваться ситуация дальше.

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«Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — добавил пресс-секретарь Путина.

Президент выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 февраля. В Гостиный Двор, где будет проходить мероприятие, пригласят в том числе участников спецоперации. Ожидается, что глава государства начнет выступать в 12:00. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.