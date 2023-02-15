Власть 15 февраля 2023, 15:36 Раскрыто время начала послания Путина Федеральному собранию Федеральные телеканалы покажут послание Путина Федеральном собранию в полдень 21 февраля РИА «Новости»

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00 во вторник, 21 февраля. Это следует из сеток вещаний Первого канала, «России 1» и НТВ. Внимание на анонс обратило РИА «Новости».

Согласно данным телепрограмм, прямая трансляция с выступлением российского президента продлится один час. Далее в эфир выпустят следующие программы.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что главными темами послания Путина Федеральному собранию станут специальная военная операция, социальная сфера и экономика. Выступление российского лидера пройдет в Гостином Дворе.

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Кремль не стал выдавать аккредитацию журналистам из недружественных стран, добавил Песков. Они смогут посмотреть выступление президента России в прямом эфире.

Российских журналистов и представителей зарубежных СМИ из дружественных государств пригласят на выступление Путина.