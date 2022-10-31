Путин объяснил причину приостановки зерновой сделки | 360°

Власть 31 октября 2022, 23:50 Путин объяснил причину приостановки зерновой сделки Президент Путин: приостановка зерновой сделки связана с угрозой для гуманитарного коридора РИА "Новости"

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Решение России о приостановке зерновой сделки связано с созданием серьезной угрозы для гуманитарного коридора. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

«Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — сказал Путин.

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Также он заявил, что Россия согласилась на заключение зерновой сделки, чтобы помочь беднейшим странам. Однако 35% вывезенного зерна попадает в Евросоюз. До нуждающихся доходило только 3-5% зерна.

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О приостановке участия РФ в «черноморской инициативе» объявили 29 октября после совершенной атаки ВСУ против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в понедельник, 31 октября, что власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны. Он напомнил о фактах контрабанды по гуманитарным коридором и подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий