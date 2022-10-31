Власть 31 октября 2022, 23:11 Россия согласилась на зерновую сделку для помощи беднейшим странам — Путин Президент РФ Путин: Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам Pixabay

Читать 360tv в

Россия согласилась на заключение зерновой сделки, чтобы помочь беднейшим странам. Однако 35% вывезенного зерна попадает в Евросоюз. До нуждающихся доходило только 3-5% зерна. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран», — отметил глава государства.

Реклама

Он отметил, что по последним данным около 34% зерна попадает в Турцию, чуть больше 35% — в страны Евросоюза. До нуждающихся доходит не более 5% зерна, подчеркнул Путин.

Реклама

Глава государства уточнил, что речь не идет о выходе из сделки, Россия лишь приостановила ее действие.

Россия приостановила участие в зерновой сделке, о чем 29 октября постпред РФ при ООН уведомил генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Причиной такого решения стала атака ВСУ на корабли Черноморского флота, обеспечивающих безопасность судов, задействованных в зерновой сделке.