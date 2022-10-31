Россия заметила попытки искусственно форсировать досмотр судов по зерновой сделке | 360°

Мир 31 октября 2022, 21:18 Россия заметила попытки искусственно форсировать досмотр судов по зерновой сделке Постпред при ООН Небензя указал на форсирование досмотра судов в рамках зерновой сделки РИА "Новости"

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Россия видит попытки искусственно ускорять процесс досмотра судов в рамках зерновой сделки. Об этом заявил постред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Он отметил, что за время реализации черноморской инициативы более 70 судов задержали, некоторые вовсе отстранили за систематические нарушения. Небензя уточнил, что часто предотвращали контрабанду оружия и топлива «в специально оборудованных тайниках».

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«При этом украинские социальные сети открыто обсуждают возможности, которые открыла сделка для контрабанды на Украину оружия и топлива через корабли, возвращающиеся в украинские порты по зерновому коридору», — подчеркнул постпред.

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Поэтому попытки форсировать процесс досмотра сухогрузов выглядят подозрительно, считает он.

В своем выступлении Небензя также заявил, что Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра, так как Черное море остается зоной боевых действий.