Россия уведомила генсека ООН о приостановке зерновой сделки | 360°

Мир 29 октября 2022, 20:35 Россия уведомила генсека ООН о приостановке зерновой сделки Постпред России Небензя сообщил генсеку ООН Гутерришу о приостановке зерновой сделки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Постоянное представительство России уведомило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке после украинской атаки на корабли Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя страны в организации Дмитрий Полянский.

«В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках „черноморской инициативы“, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в ней», — написал он.

Реклама

ТАСС сообщил, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя направил на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша письмо. В своем послании дипломат заявил, что украинские боевики использовали гуманитарный коридор в качестве прикрытия для совершения атаки на базу Черноморского флота.

Реклама

О приостановке участия России в зерновой сделке ранее объявило Минобороны России, напомнило Ura.ru. В ведомстве отметили, что украинские боевики направили дроны на корабли, которые обеспечивали безопасность прохода судов с украинским зерном.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что гарантировать безопасность прохода гражданских сухогрузов через гуманитарный коридор Россия больше не может. Участие в сделке приостановили на неопределенный срок.