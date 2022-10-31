31 октября 2022, 20:32
Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра — Небензя
Постпред России при ООН Небензя исключил проход судов по Черному морю без своего досмотра
Заключенные без участия России соглашения о проходе судов через Черное море ни к чему ее не обязывают, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он уточнил, что власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны.
Небензя подчеркнул, что «черноморская инициатива» не может реализовываться без участия России. Он напомнил о фактах злоупотребления гуманитарным коридором и подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, поэтому беспрепятственное прохождение судов без досмотра РФ невозможно.
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«Будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных СКЦ (Совместного координационного центра — прим. ред.) без нашего согласования сухогрузов», — заявил постпред. Он добавил, что в ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки.
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РФ не может гарантировать безопасность судов в определенных районах Черного моря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что в связи с этим нормальное действие зерновой сделки без участия России вряд ли возможно.
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