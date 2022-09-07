Путин выступил на ВЭФ: главное | 360°

Власть 07 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Экономика России справилась с санкциями, а списывать «Северный поток — 2» со счетов рано. О чем говорил Путин на ВЭФ Путин считает укрепление суверенитета главным приобретением России в ходе СВО на Украине Источник фото: РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер сделал ряд важных заявлений: напомнил, что долг страны — защитить людей в Донбассе, подчеркнул, что в результате специальной военной операции россияне ничего не потеряют. Еще одно ключевое заявление коснулось экономики, сумевшей, по словам Путина, пережить санкционное давление. А еще президент призвал не списывать со счетов «Северный поток — 2».

Защита Донбасса

Владимир Путин напомнил, что Россия начала специальную военную операцию после неоднократных попыток уладить вопрос по Донбассу мирным путем. Позднее российские власти решили ответить зеркально «потенциальному противнику, который действовал вооруженным путем.

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«Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца», — заявил Путин.

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Путин добавил, что Россия исполнит свой долг по защите жителей Донбасса до конца.

С точки зрения военных действий Россия ничего не начинала — она, наоборот, пытается закончить. Путин напомнил, что боевые столкновения начались еще в 2014 году после госпереворота на Украине. Зачинщики пытались подавить свой собственный народ и подвергали геноциду мирное население Донбасса в течение восьми лет.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Даничев

Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения спецоперации в Донбассе. Важно, что удалось укрепить свой суверенитет, отметил президент.

Борьба с санкциями

Президент заявил, что Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией со стороны Запада. В борьбе с санкциями удалось стабилизировать валютный и финансовый рынки. Инфляция начала снижаться, а уровень безработицы достиг исторического минимума.

«Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем в начале весны», — отметил президент.

По словам Путина, инфляция в России в первом и втором кварталах следующего года ожидается на уровне 5–6% и даже 4%. Пока что годовая инфляция превышает 14%, но появилась тенденция к снижению.

Владимир Путин заявил, что только компании, находящиеся в российской юрисдикции, могут осваивать ресурсы страны. По словам президента, сырье будут использовать для глубокого производства и для укрепления суверенитета России.

А еще глава государства прямым текстом заявил, что Россия ничего никому поставлять не будет: ни газ, ни нефть, ни уголь, «если нам это будет невыгодно».

Российский лидер вновь напомнил, что изолировать Россию невозможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на карту.

Сделка по зерну

Владимир Путин напомнил, что Россия сделала все для того, чтобы обеспечить поставки на их рынок продовольствия и в том числе украинского зерна. Но Запад пошел на наглый обман: политические лидеры западных стран думают только о своих интересах.

«Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии», — добавил Путин.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Даничев

В документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны. Россия придерживалась договоренностей и соблюдает их до сих пор, но западные страны обманули и российскую сторону, и беднейшие страны, ради которых все и затевалось.

Запуск «Северного потока — 2»

Путин напомнил, что когда-то 100–300 долларов за тысячу кубов были для Европы высокой ценой на газ. Но сейчас его стоимость составляет 3000 евро. Европейцы навязали России привязку к споту в попытке ограничить ценник. По мнению российского лидера, такая мера будет иметь обратный эффект.

Как отметил Путин, списывать со счетов «Северный поток — 2» рано: он строился не зря, и «если нужно будет, пожалуйста, мы включим».

Российский президент отметил, что трубопровод можно запустить хоть завтра, но России этого не дают сделать.

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