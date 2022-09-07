Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса | 360°

Важное 07 сентября 2022, 10:35 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса Президент Путин: Россия до конца исполнит долг по защите людей Донбасса и станет сильнее РИА «Новости»

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Российская Федерация до конца исполнит свой долг по защите проживающих в Донбассе людей. Это в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию выступления ведет ТАСС.

Путин напомнил, что Россия начала спецоперацию после многократных попыток уладить вопрос с Донбассом мирным путем. Однако позже российские власти решили ответить зеркально «потенциальному противнику, который действовал вооруженным путем».

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«Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца», — заявил он.

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По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.

По его мнению, в результате спецоперации Россия ничего не потеряет и при этом укрепит суверенитет.

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