Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин | 360°

Все новости

Власть

07 сентября 2022, 11:25

Вице-мэр Москвы Ефимов: 99% имущества в столице реализуют через онлайн-торги

Важное

07 сентября 2022, 11:22

Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену

Реклама

Криминал

07 сентября 2022, 11:17

Прокуратура сообщила об открытии дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

Деньги

07 сентября 2022, 11:06

Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:00

Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Важное

07 сентября 2022, 09:56

Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин

Президент Путин: Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить

Читать 360tv в

Россия ничего не начинала на Украине, с точки зрения военных действий — она пытается все закончить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Видеозапись его выступления опубликовал ТАСС.

«Хочу отдельно подчеркнуть — я считаю, это абсолютно правильный тезис — мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», — сказал он.

Реклама

По его словам, боевые столкновения начались в 2014 году, после госпереворота на Украине. Тогда военные действия спровоцировали те, кто не хотел нормального, мирного развития.

Реклама

Также Путин подчеркнул, что зачинщики подобных столкновений стремились подавить свой собственный народ и проводили одну военную операцию за другой. Таким образом злоумышленники подвергали геноциду мирное население Донбасса в течение восьми лет.

По словам Путина, Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения спецоперации на Украине. При этом стране удалось укрепить суверенитет. Путин отметил, что такой процесс — неизбежный результат текущей ситуации.

Владимир Путин

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама