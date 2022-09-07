Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин | 360°

Важное 07 сентября 2022, 09:56 Поделиться Telegram

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Viber Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин Президент Путин: Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить РИА «Новости»

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Россия ничего не начинала на Украине, с точки зрения военных действий — она пытается все закончить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Видеозапись его выступления опубликовал ТАСС.

«Хочу отдельно подчеркнуть — я считаю, это абсолютно правильный тезис — мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», — сказал он.

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По его словам, боевые столкновения начались в 2014 году, после госпереворота на Украине. Тогда военные действия спровоцировали те, кто не хотел нормального, мирного развития.

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Также Путин подчеркнул, что зачинщики подобных столкновений стремились подавить свой собственный народ и проводили одну военную операцию за другой. Таким образом злоумышленники подвергали геноциду мирное население Донбасса в течение восьми лет.

По словам Путина, Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения спецоперации на Украине. При этом стране удалось укрепить суверенитет. Путин отметил, что такой процесс — неизбежный результат текущей ситуации.

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