Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий | 360°

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Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Президент Путин: Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

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Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий — теперь только компании, находящиеся в юрисдикции РФ, могут осваивать ее ресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, написал ТАСС.

«Делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России. <…> Добываемое сырье будем прежде всего использовать для глубокого производства внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, для повышения доходов граждан и развития регионов», — добавил глава государства.

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Путин призвал правительство проанализировать ситуацию в сфере добычи биоресурсов, где действует механизм инвестиционных квот. По его словам, здесь важно добиться «сбалансированного роста полной загрузки производственной мощности, а также обеспечить гармоничное развитие региона».

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Средства, получаемые государством от использования водных биоресурсов, должны в первую очередь направляться на развитие инфраструктуры сельских регионов, а также на поддержку занятости и повышение доходов местных граждан, подчеркнул глава государства.

Он дал поручение правительству принять конкретные меры на этот счет.

Нефть

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