Президент Путин сообщил, что уровень безработицы в России опустился ниже 4% | 360°

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Президент Путин сообщил, что уровень безработицы в России опустился ниже 4%

Президент Путин сообщил, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме

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Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме — менее 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Трансляцию ведет ТАСС.

«Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%», — сказал президент.

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Путин подчеркнул, что Россия справляется с технологической, экономической, финансовой агрессией Запада.

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Он добавил, что в России стабилизируется валютный и финансовый рынок, снижается инфляция.

«Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем в начале весны», — отметил президент.

По его оценкам, инфляция в России в первом и втором кварталах 2023 года ожидается на уровне 5–6%, возможно, даже 4%. Сейчас годовая инфляция немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению.

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