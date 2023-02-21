Власть 21 февраля 2023, 08:00 Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн-трансляция Путин обратился с посланием к Федеральному собранию: онлайн-трансляция РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин 21 февраля в 18-й раз обратится к Федеральному собранию. Глава государства выступит в Гостином дворе. Ежегодное обращение начнется в 12:00 по московскому времени. «360» проведет текстовую трансляцию.

Одной из главных тем послания в этом году станет спецоперация на Украине, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также российский лидер оценит международную ситуацию в целом и перспективы развития страны. Кроме этого, Путин может рассказать о некоторых новых законопроектах, с которыми предстоит работать Госдуме и Совету Федераций.

Реклама

В эфирной сетке федеральных телеканалов на трансляцию послания президента заложен час, но Песков назвал это «формальностью». В последний раз выступление Путина длилось 78 минут. Это было в 2021 году.

Реклама

В 2022-м глава государства не обращался к Федеральному собранию с традиционным посланием. В Кремле это объяснили динамично развивающейся ситуацией в стране и мире, при которой сложно зафиксировать результаты и сделать конкретные планы на будущее.

На выступлении президента в Гостином дворе, помимо сенаторов, депутатов, журналистов и дипломатов, будут присутствовать участники СВО. При этом зарубежных гостей не будет — им приглашений не отправляли. СМИ из недружественных стран также не получили аккредитацию.

Традиционно после послания президента администрация сформирует перечень поручений. В 2021 году он состоял из 18 пунктов.

Авторы: