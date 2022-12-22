Власть 22 декабря 2022, 19:05 Путин назвал начало 2023 года сроком обращения к Федеральному Собранию Президент Путин пообещал огласить послание Федеральному Собранию в начале 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отсутствие обращение президента к Федеральному Собранию в России происходит не впервые. Его не было и в 2017 году. Об этом на пресс-конференции по итогам Госсовета напомнил глава государства Владимир Путин.

Реклама

Отсутствие послания российский лидер объяснил насыщенным на события годом.

«Динамика событий очень большая, поэтому сложновато было зафиксировать результаты в конкретные моменты времени и планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года», — пообещал Путин.

Он добавил, что так или иначе, но сам смысл послания Федеральному Собранию фигурировал во всех выступлениях.

«Невозможно было об этом не говорить», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно и никакого беспокойства в реализации своих будущих планов у нее нет, несмотря на сложившуюся ситуацию.

О том, что за выступлениями президента России нужно смотреть очень внимательно неоднократно предупреждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В последний раз он говорил об этом, комментируя перенос послания Федеральному собранию на начало 2023 года.