22 декабря 2022, 19:05
Путин назвал начало 2023 года сроком обращения к Федеральному Собранию
Президент Путин пообещал огласить послание Федеральному Собранию в начале 2023 года
Отсутствие обращение президента к Федеральному Собранию в России происходит не впервые. Его не было и в 2017 году. Об этом на пресс-конференции по итогам Госсовета напомнил глава государства Владимир Путин.
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Отсутствие послания российский лидер объяснил насыщенным на события годом.
«Динамика событий очень большая, поэтому сложновато было зафиксировать результаты в конкретные моменты времени и планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года», — пообещал Путин.
Он добавил, что так или иначе, но сам смысл послания Федеральному Собранию фигурировал во всех выступлениях.
«Невозможно было об этом не говорить», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно и никакого беспокойства в реализации своих будущих планов у нее нет, несмотря на сложившуюся ситуацию.
О том, что за выступлениями президента России нужно смотреть очень внимательно неоднократно предупреждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В последний раз он говорил об этом, комментируя перенос послания Федеральному собранию на начало 2023 года.
Владимир Путин
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