Важное 14 декабря 2022, 10:37 Послание Путина Федеральному собранию могут перенести на 2023 год — СМИ ТАСС: послание президента России Путина Федеральному собранию могут перенести на 2023 год Пресс-служба Кремля

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Точную дату выступления президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию в администрации не назначили. Источник ТАСС в парламенте допустил, что его перенесут на 2023 год.

«Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.

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Собеседник агентства объяснил, что президент оглашает свое послание Федеральному собранию каждый год. Отсчет ведут от последнего выступления, а не по календарю. Поэтому его могут перенести на 2023 год.

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В последний раз Владимир Путин зачитал послание 21 апреля 2021 года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что новое выступление должно пройти до конца года, однако дату еще не назначили. Источник РИА «Новости» в Госдуме заявил, что его могут устроить 27 декабря, однако в администрации опровергли такую информацию.