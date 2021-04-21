Путин сравнил недругов России с персонажами книг Киплинга

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сыронизировал об отношениях России с некоторыми иностранными партнерами. Он сравнил их поведение с поведением животных из книги Киплинга.

Путин отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Однако выстроить подобные отношения в реальности является не самой простой задачей.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, — подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был», — высказался президент.

Путин отметил, что цеплять Россию по поводу и без повода стало традицией в некоторых странах. Он сравнил подобные действия со спортивной игрой.

«Спорт какой-то, новый вид спорта там — кто громче что-то скажет», — высказался политик.

Путин также добавил, что Россия в подобной ситуации ведет себя скромно и отвечает молчанием порой даже на откровенное хамство.