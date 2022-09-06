Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года — Кремль | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 10:54)

Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года — Кремль

Дмитрий Песков: президент России до конца года выступит с посланием Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией РФ выступит с посланием к Федеральному собранию до конца года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил об этом в эфире телеканала РБК.

«По закону, конституции президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал он.

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На вопрос о проведении прямой линии Песков заявил, что она обязательно состоится, но дату не назначили.

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Президент России обращается к Федеральному собранию ежегодно, такое право закреплено в основном законе. Послание посвящено положению в стране, основным направлениям внутренней и внешней политики. В последний раз Путин выступил с посланием 21 апреля 2021 года.

Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле пока не назначили дат других ожидаемых выступлений президента — прямой линии и большой пресс-конференции. Однако сообщил, что 7 сентября Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), а также до конца года примет участие в Российской энергетической неделе и Валдайской сессии.

Владимир Путин

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