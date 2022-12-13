Власть 13 декабря 2022, 13:17 Послание Путина Федеральному собранию 27 декабря опровергли Песков назвал неверными сообщения о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря Пресс-служба Кремля

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Сообщение о проведении послания президента России Федеральному собранию 27 декабря не соответствует действительности. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это неправильное сообщение агентства РИА „Новости“», — заявил Песков.

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Ранее журналисты агентства со ссылкой на источник назвали 27 декабря предварительной датой послания Путина Федеральному собранию.

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Собеседник журналистов подчеркнул, что это не окончательная дата, но такая информация появилась.

Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию, в котором рассказывает о положении дел в стране и внешней политике. Также глава государства дает поручения о проведении необходимых мероприятий и ставит задачи для выполнения на будущее. Эта обязанность президента России прописана в 84-й статье Конституции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже несколько раз говорил, что дату послания президента пока не определили. Но как только ее утвердят, журналисты получат эту информацию.