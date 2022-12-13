Важное 13 декабря 2022, 12:01 Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря — СМИ РИА «Новости»: Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 27 декабря Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом написало РИА «Новости», сославшись на источник в Госдуме.

«Не совсем однозначно, но такая информация прошла», — процитировало агентство своего собеседника.

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Официальных данных пока нет.

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Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране и основных направлениях ее внутренней и внешней политики. Политическое выступление адресуется не только органам власти, но и обществу. После его оглашения глава государства составляет перечень поручений, а палаты Федерального собрания принимают постановления по реализации намеченных мероприятий.

Ранее, 9 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дату послания в этом году пока не определили, и пообещал, что ее огласят позже. При этом известно, что традиционное выступление состоится до конца года.

А вот большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не будет, написали «Известия».