Власть 17 июля 2023, 12:31 Песков заявил о коварности киевского режима после теракта на Крымском мосту Представитель Кремля Песков назвал теракт на Крымском мосту проявлением коварства Украины Пресс-служба Следственного комитета

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Российские службы и ведомства приступили к работе, чтобы не допустить со стороны Украины терактов в других регионах, подобных тому, какой сегодня произошел на Крымском мосту. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сегодня все продолжат работать и повысят бдительность и собранность, чтобы помешать повторению подобных атак.

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«Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена, и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук киевского режима», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что обеспечение безопасности для проезжающих по Крымскому мосту всегда оставалось главной задачей. Поэтому в ближайшее время от всех российских спецслужб потребуется усиленная работа.

Крымский мост в понедельник, 17 июля, получил повреждения после атаки двух украинских надводных беспилотников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве добавили, что в результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского округа региона. Травмы получила несовершеннолетняя дочь супругов.

По последним данным, девочку поместили в реанимацию Темрюкской центральной больницы.