Важное 17 июля 2023, 10:07 НАК назвал террористической атакой ЧП на Крымском мосту НАК: на Крымский мост совершили террористическую атаку РИА «Новости»

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Крымский мост в ночь на 17 июля подвергли террористической атаке. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В результате теракта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста. Пострадал ребенок и два взрослых человека погибли», — отметили в комитете.

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По данным НАК, мост атаковали двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На место ЧП выехали экстренные службы.

«Правоохранительные органы начали проведение необходимых следственных и оперативных действий», — добавили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее председатель Крымского парламента Владимир Константинов также охарактеризовал ЧП как преднамеренный террористический акт. По его словам, украинская сторона знала, что мост через Керченский пролив используется в качестве гражданского объекта.