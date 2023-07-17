Власть 17 июля 2023, 12:08 Обеспечение безопасности назвали главной задачей после теракта на Крымском мосту Песков заявил о дополнительных мерах безопасности после теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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Меры безопасности на Крымском мосту принимали и совершенствовали постоянно. Но произошедший на переправе теракт потребовал дополнительной собранности и работы. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о введении дополнительных способов защиты моста.

Он подчеркнул, что в Кремле прекрасно знают причины и исполнителей теракта на переправе.

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«Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, совершенствуются. При этом есть и туристическая нагрузка, возникают очереди. Об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у президента, говорилось что главной задачей является обеспечение безопасности. И говорилось о том, что главной задачей является обеспечение безопасности», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что произошедший на переправе террористический акт потребует от всех российских служб собранности и введения дополнительных гарантий работы.

«О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся», — подытожил Песков.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта повреждения получила автомобильная трасса переправы. На месте погибли двое взрослых и пострадал один ребенок.

В Министерстве транспорта России уточнили, что атака повредила дорожное полотно на Крымском мосту со стороны полуострова. Опоры конструкции не пострадали.

Президент России Владимир Путин поручил оперативно организовать ремонт Крымского моста и наладить движение транспорта.