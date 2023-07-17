Происшествия 17 июля 2023, 08:47 Дочь жертв ЧП на Крымском мосту поместили в реанимацию РИА «Новости»: пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку поместили в реанимацию РИА «Новости»

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Девочку, пострадавшую при ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу. Сейчас она находится в реанимации, сообщило РИА «Новости».

В приемном отделении агентству заявили, что пока непонятно, сколько по времени девочка проведет в реанимационном отделении. Сейчас врачи определяют степень состояния ребенка.

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Родители девочки погибли. Известно, что семья жила в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил данные о жертвах происшествия и пообещал оказать всю необходимую помощь.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Сейчас паромная переправа временно не работает. На пролетах со стороны полуострова пострадало дорожное полотно. При этом конструкции пролетов не пострадали и находятся на своих опорах.