Происшествия 17 июля 2023, 07:29 Гибель двух человек на Крымском мосту официально подтвердили и рассказали о выжившей девочке Губернатор Белгородской области Гладков: в ЧП на Крымском мосту погибли два человека

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На Крымском мосту погибла семейная пара, их дочь выжила. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Информацию о жертвах подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в интернет попало видео с Крымского моста — там пострадал автомобиль с белгородскими госномерами. Глава региона подтвердил информацию о гибели двух человек — мужчины и женщины из Новооскольского округа. Их дочь выжила, но получила травмы.

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«Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. <…> Когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область», — сказал он.

Оперштаб Краснодарского края сообщал со ссылкой на Минздрав, что пострадавший ребенок получил, по предварительной информации, закрытую черепно-мозговую травму. Его перевезут в другое медучреждение силами санавиации. Telegram-канал «112» заявлял, что погибли двое.