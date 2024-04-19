Важное 19 апреля 2024, 13:04 Песков заявил, что Россия внимательно отслеживает украинские «военные новинки» Песков: РФ следит за военными новинками у Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские спецслужбы и военные внимательно следят за появлением любых военных новинок у Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — процитировало его РИА «Новости».

Реклама

Тем временем военная промышленность активно развивается и в России. По итогам посещения оборонно-промышленного предприятия в Омской области министром обороны России Сергеем Шойгу на предприятии приняли решение нарастить производство дополнительных комплектов бронезащиты для танков, задействованных в проведении спецоперации.

Ранее Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств, успешно прошедших испытание в зоне СВО. Он также распорядился об ускорении доработки, оптимизации и запуска в серийное производство наземного медицинского робототехнического комплекса.