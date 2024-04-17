Армия 17 апреля 2024, 09:08 Шойгу поручил ускорить запуск перспективных медицинских роботов в производство Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Сергей Шойгу поручил побыстрее запустить в серийное производство наземный медицинский робототехнический комплекс. Заявление прозвучало по итогам проверки выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов. Об этом сообщило Минобороны.

Министр пояснил, что комплекс востребован для решения задач в зоне СВО, его «ждут невероятно», поэтому он должен быть как можно дешевле и его надо «запускать в серию немедленно».

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«Глава военного ведомства поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство», — отметили в ведомстве.

Всего Сергей Шойгу оценил свыше 30 перспективных образцов вооружения, техники и военно-технического имущества, разработанные на 18 промышленных предприятиях. Он поручил подчиненным максимально упростить процедуру приема на вооружение перспективных средств, прошедших испытание в зоне СВО, если предприятия готовы быстро наладить их серийное производство.