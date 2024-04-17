Армия 17 апреля 2024, 10:59 В России упростят прием на вооружение средств, испытанных в зоне СВО Шойгу поручил упростить прием на вооружение средств, испытанных в зоне СВО РИА «Новости»

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Процедуру приема на вооружение средств, опробованных в зоне спецоперации, упростят в России. Такое поручение дал глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр проверил, как выполняются указания по разработке роботизированных комплексов и систем перспективного вооружения, а также обеспечению военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот», где заслушал доклады своих заместителей и руководителей центральных органов военного управления Минобороны. Главе военного ведомства рассказали о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

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«Сергей Шойгу поручил <…> максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты», — указали в Минобороны.

Еще одним условием для упрощения приема на вооружение опробованных в СВО средств министр назвал готовность предприятий наладить их серийное производство в кратчайшие сроки.

В центре «Патриот» Шойгу лично испытал новый легкий бронеавтомобиль. Также министр обороны дал указание побыстрее запустить в серийное производство наземный медицинский робототехнический комплекс.