Армия 19 апреля 2024, 08:48 Задействованные в зоне СВО танки оснастят дополнительной бронезащитой Шойгу в Омской области потребовал нарастить производство защиты для танков

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил обороннно-промышленное предприятие в Омской области и поручил нарастить производство дополнительных комплектов бронезащиты для танков, задействованных в проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны.

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», — сказал он.

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Сергей Шойгу проинспектировал производство танков и тяжелых огнеметных систем, затем провел совещание с представителями Минобороны и Минпромторга. Он заявил, что завод в Омской области справился с выполнением гособоронзаказа, запустил производство двигателей повышенной мощности, дооснастил танки защитой от БПЛА.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» 17 апреля министру показали перспективную военную технику, в том числе робототехнический комплекс огневой поддержки и многофункциональные платформы. Он поручил нарастить производство.