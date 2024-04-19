Армия 19 апреля 2024, 08:36 Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области

Читать 360tv в

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области. Там производятся танки и тяжелые огнеметные системы. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу доложили, что по его поручению на заводе повысили защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО. Кроме того, танки Т-80БВМ нового образца уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Предприятие отгружает бронемашины сразу с дополнительным модулем защиты башни. К отправке в зону спецоперации как раз подготовили очередную партию бронетехники.

Реклама

Предприятие в 2023 году нарастило выпуск ТОС 1А «Солнцепек» в два с половиной раза за счет расширения производственных мощностей, увеличения персонала и перехода на круглосуточную двухсменную работу. На базе завода работает Центр обучения и повышения квалификации персонала. С прошлого года по основным программам профобучения там подготовили 533 работника. С 2023 года коллектив вырос на 1,2 тысячи человек.

По итогам помещения предприятия глава Минобороны призвал наращивать темпы производства танков.

В конце марта Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Алтайском крае.