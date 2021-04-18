Песков: решение об участии Путина в саммите по климату пока не принято

Приглашение президента России Владимира Путина принять участие в климатическом саммите пока изучается. Окончательное решение примут по итогам разъяснений по ряду интересующих пунктов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что разъяснения по ряду вопросов Москва начала получать только в последние дни.

«Надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — пояснил Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о двусторонней встрече президентов России и США, представитель Кремля подтвердил, что она может пройти в нейтральной стране. Но говорить об этом пока преждевременно.

Американский лидер Джо Байден в минувший вторник, 13 апреля, позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора он подтвердил приглашение российского лидера на климатический саммит, который пройдет в онлайн-формате 22 и 23 апреля.

Кроме того, Байден предложил Путину встретиться лично в ближайшие недели, чтобы обсудить накопившиеся вопросы между двумя странами.

Спустя два дня США ввели новый пакет санкций против России. Под рестрикции попали 32 физических и юридических лица, а также шесть IT-компаний из России. Из Вашингтона вышлют 10 российских дипломатов. Минфин США запретил американским инвесторам покупать облигации государственного займа России на первичном рынке.

Москва ответила на санкции высылкой 10 работников американского посольства, ограничением выдачи виз сотрудникам Госдепа, запретом на работу НКО, которые контролируются Вашингтоном, и запретом нанимать россиян на работу в дипмиссию США. Персональные санкции ввели против восьми высокопоставленных сотрудников американских силовых структур и чиновников.

В МИД отметили, что изначально предложение о встрече президента России с американским коллегой приняли позитивно, но окончательно этот вопрос решат с учетом новых обстоятельств.