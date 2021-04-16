Россия ответила на санкции США. И пригрозила новыми мерами

МИД опубликовал ответ России на санкции США. В ведомстве заявили, что в Вашингтоне не хотят мириться с тем, что в современных реалиях «нет места одностороннему диктату». Полный текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В ответ на введенные санкции Россия вышлет 10 сотрудников дипмиссии США. Столько же вернуться в Москву из Вашингтона.

Прекратят практику краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента в Россию. В год американское ведомство сможет получать только по 10 виз для своих работников.

Примут меры, по которым посольство США не сможет нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Это позволяет сделать Венская конвенция и законодательство РФ.

Россия инициирует прекращение действия Меморандума «О понимании отношений «открытой суши». Это полностью прекратит работу американских фондов, подконтрольных Госдепу США.

В МИД отметили, что эта работа ведется давно и теперь ее доведут до конца, так как Вашингтон не останавливает свою подрывную деятельность под прикрытием НКО.

«Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций», — сказано в сообщении МИД.

В МИД отметили, что это только часть мер, на которые готова пойти Россия. Следующим шагом будет сокращение количества сотрудников посольства США до 300 человек, чтобы создать паритет в двусторонних отношениях.

В ведомстве напомнили, что из 455 сотрудников российской дипмиссии 155 человек работают в штаб-квартире ООН. Они не принимают участия в работе по двусторонним отношениям.

Есть и ряд других, экономических мер, на которые Москва пойдет, если Вашингтон продолжит свою санкционную политику.

МИД отметил, то со своей стороны готов пойти на спокойный и профессиональный диалог с американцами, но только при условии, если их слова будут соотноситься с практикой.

Президент Джо Байден заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией, но после этого ввел санкции, напомнили в МИД. Предложения американского лидера о проведении двустороннего саммита с президентом России Владимиром Путины сначала восприняли позитивно, но сейчас этот вопрос начнут изучать с учетом новой ситуации.

Накануне США объявили о высылке 10 российских дипломатов, Президент США Джо Байден подписал закон о введении санкций в отношении 32 физических и юридических лиц, а также шести технологических компаний из России. Минфин США объявил, что запрещает иностранным инвесторам покупать облигации государственного займа России на первичном рынке.