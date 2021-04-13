Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом состоялся по инициативе американской стороны. В Вашингтоне предложили спланировать личную встречу двух лидеров в ближайшей перспективе.

Во время беседы главы государств обсудили «текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня». Содержанием их беседы поделилась пресс-служба Кремля.

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», — отмечено в публикации.

Стороны готовы продолжить диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Поднятый вопрос отвечает не только интересам РФ и Соединенных Штатов, но и всего мира.

Байден, уточнили в Кремле, заинтересован «в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым проблемам». Под ними подразумевается обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями. Речь также идет об иранской ядерной программе, ситуации в Афганистане и глобальном изменении климата.

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — заявили в пресс-службе главы государства.

Стороны обменялись мнениями и по внутриукраинскому кризису. Владимир Путин изложил своему собеседнику подходы к политическому урегулированию конфликта, которые базируются на минском «Комплексе мер».

Соответствующие ведомства должны будут проработать темы, затронутые в ходе телефонного разговора.

Это первый прямой разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена после заочной дискуссии, которую главы двух держав провели через СМИ.