США ввели новые санкции против России. Президент Джо Байден подписал указ о новых ограничениях. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Новые ограничения коснутся 32 юридических и физических лиц из России. По версии США, они имели отношение к вмешательству в президентские выборы в 2020 году.

В партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой США ввели санкции в отношении восьми россиян и компаний. Их обвинили в причастности к «оккупации» Крыма и «репрессиям в регионе».

Из Вашингтона вышлют 10 сотрудников российского посольства. По версии американцев, среди них есть сотрудники спецслужб, которые вели разведывательную деятельность.

Минфин США официально запретил всем американским финансовым учреждениям покупать российские ценные бумаги Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния, выпущенные после 14 июня 2021 года. Ведомство предупредило, что этот вид ограничений в отношении суверенного долга России могут увеличить, если потребуется.

Кроме того, США заявили, что определили шесть российских технологических компаний, которые поддерживали кибератаки российских спецслужб. По мнению американцев, они проводили обучение и разрабатывали инструменты для кибератак.

Заявление о новых санкциях появились после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В ходе беседы стороны затронули вопросы региональной и глобальной безопасности и контроля за вооружениями.

В ходе беседы Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране. На следующий день посла США в России пригласили для беседы к помощнику президента России Юрию Ушакову.

Американского дипломата предупредили, что если Вашингтон примет новые санкции после общения лидеров двух стран, то реакция Москвы будет решительной.