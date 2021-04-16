Россия закрыла въезд восьми американцам. Среди них Джон Болтон и директор ФБР

Россия раскрыла список из восьми граждан США, которым запретили въезд в Россию. Их имена опубликовало Министерство иностранных дел.

Приводим список американцев, которых МИД назвал причастными к реализации антироссийского курса:

генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас;

советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс;

директор ФБР Кристофер Рэй;

директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс;

бывший помощник президента США по нацбезопаности Джон Болтон;

экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

МИД решил озвучить их имена из-за спровоцированных США осложнений в отношениях между странами.

Сегодня же МИД России объявил, что вышлет 10 сотрудников дипломатической миссии США в ответ на высылку такого же количества сотрудников российского посольства.

Кроме того, Москва ограничит количество виз до 10 в год для краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента США. Остановят работу фондов, которые находятся в подчинении американского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что это только часть принимаемых мер. Следующим шагом может стать сокращение количества сотрудников США до 300 человек. В ведомстве напомнили, что именно столько дипломатов работает в посольстве в Вашингтоне. 155 российских официальных лиц отвечают за представление страны в ООН, а значит, их нельзя считать сотрудниками посольства.

МИД отметил, что все принимаемые меры в отношении США вынужденные, их могло не быть, если бы не враждебные действия со стороны Вашингтона. Москва готова пойти на спокойный диалог с американцами, если они докажут, что их слова будут соотноситься с делом. Президент Джо Байден сначала высказывает заинтересованность в стабильных отношениях, а после тут же подписывает закон о введении новых санкций.

В Министерстве иностранных дел заявили, что предложение американского лидера о саммите с президентом России Владимиром Путиным изучат, но с учетом вновь открывшихся обстоятельств.