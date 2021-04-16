Россия закрыла въезд восьми американцам. Среди них Джон Болтон и директор ФБР
Россия раскрыла список из восьми граждан США, которым запретили въезд в Россию. Их имена опубликовало Министерство иностранных дел.
Приводим список американцев, которых МИД назвал причастными к реализации антироссийского курса:
- генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;
- директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;
- министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас;
- советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс;
- директор ФБР Кристофер Рэй;
- директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс;
- бывший помощник президента США по нацбезопаности Джон Болтон;
- экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
МИД решил озвучить их имена из-за спровоцированных США осложнений в отношениях между странами.
Сегодня же МИД России объявил, что вышлет 10 сотрудников дипломатической миссии США в ответ на высылку такого же количества сотрудников российского посольства.
Кроме того, Москва ограничит количество виз до 10 в год для краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента США. Остановят работу фондов, которые находятся в подчинении американского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что это только часть принимаемых мер. Следующим шагом может стать сокращение количества сотрудников США до 300 человек. В ведомстве напомнили, что именно столько дипломатов работает в посольстве в Вашингтоне. 155 российских официальных лиц отвечают за представление страны в ООН, а значит, их нельзя считать сотрудниками посольства.
МИД отметил, что все принимаемые меры в отношении США вынужденные, их могло не быть, если бы не враждебные действия со стороны Вашингтона. Москва готова пойти на спокойный диалог с американцами, если они докажут, что их слова будут соотноситься с делом. Президент Джо Байден сначала высказывает заинтересованность в стабильных отношениях, а после тут же подписывает закон о введении новых санкций.
В Министерстве иностранных дел заявили, что предложение американского лидера о саммите с президентом России Владимиром Путиным изучат, но с учетом вновь открывшихся обстоятельств.