Власть 17 декабря 2023, 16:55 Песков рассказал о предвыборном штабе Путина Кремль: предвыборный штаб Путина сформируют своевременно Kremlin Pool/Global Look Press

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Избирательный штаб президента Владимира Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время съезда «Единой России», сообщило РИА «Новости».

«Своевременно», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Съезд партии «Единая Россия» прошел в 75-м павильоне на площадке выставки-форума «Россия». Его участники единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным событием в политической жизни России. По его мнению, пост главы государства должен занимать человек, не боящийся править страной даже в непростых ситуациях.

Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента человеком, который верит в Россию и ее жителей. Россияне — и есть настоящая команда Путина, уверен он. Секретарь Луганского отделения «Единой России» назвал Путина примером силы, стойкости. С таким лидером страна непобедима.

Путин будет участвовать на выборах как самовыдвиженец. Голосование за нового кандидата пройдет с 15 по 17 марта 2024 года на всей территории России.