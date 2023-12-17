17 декабря 2023, 16:55
Песков рассказал о предвыборном штабе Путина
Кремль: предвыборный штаб Путина сформируют своевременно
Избирательный штаб президента Владимира Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время съезда «Единой России», сообщило РИА «Новости».
«Своевременно», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Съезд партии «Единая Россия» прошел в 75-м павильоне на площадке выставки-форума «Россия». Его участники единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным событием в политической жизни России. По его мнению, пост главы государства должен занимать человек, не боящийся править страной даже в непростых ситуациях.
Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента человеком, который верит в Россию и ее жителей. Россияне — и есть настоящая команда Путина, уверен он. Секретарь Луганского отделения «Единой России» назвал Путина примером силы, стойкости. С таким лидером страна непобедима.
Путин будет участвовать на выборах как самовыдвиженец. Голосование за нового кандидата пройдет с 15 по 17 марта 2024 года на всей территории России.
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