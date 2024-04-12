Важное 12 апреля 2024, 15:13 Переживший нападение губернатор Чибис вышел из больницы Мурманский губернатор Чибис объявил о выписке из больницы после нападения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи мурманской больницы выписали получившего ножевое ранение губернатора Андрея Чибиса. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале. Он подчеркнул, что пообещал медикам выполнять все рекомендации и проходить процедуры в режиме дневного стационара.

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что уже идет на поправку.

Реклама

«Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам. И, конечно, спасибо за вашу поддержку», — заявил Чибис.

Свое сообщение глава региона проиллюстрировал фотографией с женой. Судя по обстановке, снимок сделали в квартире.

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение во время нападения жителя Апатитов.

В ходе задержания злоумышленник также получил ранения и попал в больницу. Следователи возбудили в отношении напавшего уголовное дело о покушении на убийство.

Фигурант заявил, что пошел на такой шаг из-за личной неприязни к главе региона, с которым ранее не сталкивался. Суд принял решение об аресте обвиняемого.

Раненого Чибиса сначала доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где врачи оценили состояние главы региона, как тяжелое.

После стабилизации на авиации пациента перевезли в медицинское учреждение Мурманска.

Министр здравоохранения региона Андрей Панычев отметил, что Чибис быстро пошел на поправку благодаря крепкому здоровью и грамотным действиям медиков. При этом он отметил, что губернатор продолжит терапевтическое лечение.