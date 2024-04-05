Происшествия 05 апреля 2024, 00:21 Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое «112»: врачи оценили состояние раненого Чибиса как тяжелое Pixabay

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Медики оценили состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса как тяжелое. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«Сейчас глава региона находится на операции. К нему вызвана дополнительная бригада докторов для консультации», — сказано в сообщении.

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Чибис получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах, его ранили на выходе из здания дома культуры, сообщили местные СМИ.

Нападавшего задержали. Мужчина заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании нападавшего ранили в ногу.