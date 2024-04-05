05 апреля 2024, 00:21
Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое
«112»: врачи оценили состояние раненого Чибиса как тяжелое
Медики оценили состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса как тяжелое. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
«Сейчас глава региона находится на операции. К нему вызвана дополнительная бригада докторов для консультации», — сказано в сообщении.
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Чибис получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах, его ранили на выходе из здания дома культуры, сообщили местные СМИ.
Нападавшего задержали. Мужчина заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании нападавшего ранили в ногу.
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