Власть 06 декабря 2023, 23:49 Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились Песков: Путин и наследный принц СА обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ РИА «Новости»

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В Эр-Рияде завершились переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя Совета министров страны Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что главы государств, в том числе, обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

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В среду вечером, 6 декабря Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд на переговоры с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Президента России встречали в Саудовской Аравии с размахом. Вдоль дорог на пути следования кортежа стояли музыканты, всадники на лошадях и даже верблюдах. Над городом несколько кругов сделала группа истребителей, распылившая в небе цвета российского флага.

На встрече с принцем Путин заявил об отсутствии преград в сотрудничестве двух стран и пригласил главу Саудовской Аравии в Москву.