Важное 06 декабря 2023, 20:49 Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву Путин заявил об отсутствии преград в сотрудничестве России и Саудовской Аравии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Развитию и укреплению дружеских и партнерских отношений России и Саудовской Аравии не могут помешать никакие силы. Оба государства находятся в постоянном контакте в сфере политического взаимодействия, экономики и гуманитарной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии и председателем совета министров Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Российский лидер подчеркнул, что в ходе встречи рассчитывает на обмен информации и оценками ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке.

Реклама

«У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил принца за приглашение и подчеркнул, что теперь ждет его в Москве, так как прошлый визит аль Сауда не состоялся из-за непреодолимых обстоятельств.

Собеседник президента России пообещал, что на этот раз он точно приедет.

Саудовская Аравия стала второй страной Ближнего Востока, куда президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 6 декабря, после посещения Объединенных Арабских Эмиратов.

Переговоры с наследным принцем и главой правительства Королевства пройдут в закрытом режиме. Но известно, что стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе инвестиции, а также вопросы энергетики.