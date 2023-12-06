Мир 06 декабря 2023, 19:14 Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию Путин прибыл в Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прилетел в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В планах лидеров стран — обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях. Особое внимание они уделят вопросам энергетики.

Перед этим Путин побывал в Абу-Даби, где состоялись переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической областях, а также обменялись мнениями о взаимодействии государств в многосторонних форматах.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию на повестке дня будут взаимодействия в области нефтяного рынка. Визиты главы государства состоялись в эти страны впервые с 2019 года.