Мир 06 декабря 2023, 23:08 Гостеприимство с королевским размахом. Как Путина встретили в ОАЭ Bloomberg: визит Путина в ОАЭ показал, что его ждут за рубежом Владимир Путин с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время церемонии официальной встречи. Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости» / Пресс-служба Кремля

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Сопровождение кортежа силами кавалерии, артиллерийские залпы в честь прибытия и гигантский российский триколор в небе над Абу-Даби — так масштабно, с восточным колоритом и нескрываемой теплотой приняли Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Как одним визитом лидеры двух стран показали миру всю абсурдность западных самоуверений в изоляции России — в материале «360».

Дипломатический перформанс

Европейские и американские СМИ пока стараются не так явно признавать, что российский лидер приехал на Ближний Восток как друг, готовый решать очевидные проблемы. Но уровень доброжелательности к Путину в ОАЭ — стране, которую часто называют одним из ключевых союзников США в регионе — поражает и восхищает.

Это особенно очевидно на контрасте с «арктическим» приемом, который оказали, например, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в Катаре. Его, напомним, «забыли» встретить у трапа.

«Визит Путина в богатый энергоресурсами регион <…> показывает, что его по-прежнему ждут в некоторых частях земного шара, даже несмотря на то, что США и Европа стремятся наказать Кремль санкциями и оружием Киеву», — признались журналисты Bloomberg.

На фоне встречи российского президента в Абу-Даби любая обычная протокольная церемония покажется прохладной. Посудите сами: «Аурус» Путина проезжал ко дворцу через живописный город, по пути следования его приветствовали всадники на лошадях, стояли верблюды — невероятная ценность ОАЭ, где один племенной верблюд может стоить как яхта.

У дворца главу государства встречали музыканты с барабанами и бубнами, а некоторые подразделения по традиции приветственно помахивали в воздухе мечами.

Церемония официальной встречи главы российского государства в ОАЭ / Пресс-служба Кремля

На автомобиль президента установили местные номера, чтобы соблюсти правила дорожного движения. Также вдоль дороги разместили гигантские флаги России и Эмиратов.

Над городом все это время кругами, чтобы все успели насладиться видом, летали истребители, распылявшие цвета российского триколора. С ними, кстати, случился забавный курьез.

Церемония официальной встречи главы российского государства в ОАЭ / Пресс-служба Кремля

В Сети предположили, что небо над Абу-Даби триколором разукрашивали основные самолеты армии ОАЭ — а это, на секундочку, американские F-16. Те самые, которых никак не может дождаться Украина.

Справедливости ради, потом эксперты на корню убили анекдотичную ситуацию: вероятнее всего, важную миссию в Эмиратах возложили на крылья учебно-боевых итальянских самолетов Aermacchi MB-339 пилотажной группы Al Fursan, в переводе — «Рыцари». И «Рыцари» не подвели.

«Было хорошо, стало еще лучше. Так красиво! Спасибо большое», — сказал Путин, пожимая руку президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заид Аль Нахайяну.

По информации корреспондентов Al-Ain, шейх при встрече назвал российского президента «своим дорогим другом» и заявил, что Объединенные Арабские Эмираты стремятся наводить мосты с самыми разными странами и поддерживать все, что обеспечивает стабильность и процветание для всех. В этом же ключе обсуждали два главных мировых кризиса — украинский и палестинский.

«Шейх подчеркнул, что ОАЭ поддерживают урегулирование различных конфликтов в мире посредством диалога и дипломатических методов таким образом, чтобы укреплять глобальный мир и безопасность», — сообщили журналисты.

С президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном перед началом российско-эмиратских переговоров. Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости» / Пресс-служба Кремля

Надежды на беспрецедентную дружбу

Бизнесмен, владелец агентства недвижимости The DOME Estate Нурмагомед Рагимов поделился с «360» чаяниями предпринимателей в связи с поездкой Путина в ОАЭ. Он подтвердил, что именно Эмираты стали ближайшим экономическим партнером России на всем Ближнем Востоке.

«В 2022 году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня в девять миллиардов долларов. Лидеры России и ОАЭ также могут обсудить вступление страны в БРИКС. В целом о взаимных интересах и степени сотрудничества двух государств можно сказать очень много. Основной темой, на мой взгляд, станет палестино-израильский конфликт, а также вопросы экспорта нефти и объемы ее добычи», — уверен эксперт.

Кроме того, Рагимов выразил надежду, что визит Путина может еще больше оживить экономические контакты с ОАЭ.

Так, он заметил, что встреча президента с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном не может не сыграть на руку россиянам, способным инвестировать в недвижимость в Эмиратах. А там, несмотря на происки врагов, может и подтянуться другая желанная для России мера.

«Интеграция системы МИР в платежные системы зарубежных стран блокируется прежде всего США и прочими западными странами. ОАЭ вынуждены считаться с этим, так как находятся в глобальной финансово-экономической системе. Но все же я верю, что существуют пути решения этих проблем и в перспективе россияне смогут расплачиваться картой МИР на территории Эмиратов», — заключил Рагимов.

Теперь, когда Путин уже покинул ОАЭ и прибыл в Саудовскую Аравию — другую страну региона, чаще ассоциирующуюся с зоной контактов США, но сохраняющую с Москвой удивительно теплые отношения — Эр-Рияду предстоит как минимум не ударить в грязь лицом перед соседями, устроив российскому лидеру не менее торжественный прием.

Журналисты газеты The Wall Street Journal, ожидая приезда Путина на Ближний Восток, признали, что готовность крупных, богатых и нефтью, и влиянием государств дружить с Россией — сигнал для американцев. Прежде всего о том, что в регионе копится разочарование реакцией Вашингтона на ситуацию в Газе.

Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию / Пресс-служба Кремля

Но это лишь полуправда. Правда же в том, что разочарование копится в целом по отношению к США. Неудивительно, что визит президента России на этом фоне выглядит как государственный праздник в принимающей стране.