Важное 06 декабря 2023, 12:59 Самолет Путина приземлился в Абу-Даби Президент Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с лидером ОАЭ РИА «Новости»

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Рабочая поездка президента России Владимира Путина по странам Ближнего Востока началась с Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщило РИА «Новости», самолет российского лидера приземлился в аэропорту Абу-Даби. Первым собеседником Путина станет президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

Кадры первой встречи лидеров двух государств в аэропорту опубликовала пресс-служба Кремля.

Главными темами переговоров президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов станет дальнейшее развитие отношений между двумя странами, ситуация на Ближнем Востоке, а также актуальная международная повестка.

В делегацию президента России вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители Роскосмоса Юрий Борисов и Росатома Алексей Лихачев, а также представители деловых кругов.

После переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Путин отправится в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он проведет встречу с наследным принцем и председателем Совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С ним он обсудит сотрудничество в торговой сфере, инвестиции, а также нестабильную ситуацию в регионе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит президента России в страны Ближнего Востока заявил, что одной из темой встречи может стать нефтяная отрасль. Он напомнил, что все три государства состоят в ОПЕК+, но взаимодействие в этой сфере проходит не только в рамках объединения.