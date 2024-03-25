Власть 25 марта 2024, 22:21 Некоторые дети потеряли обоих родителей при теракте в Crocus City Hall Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте РИА «Новости»

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В некоторых семьях дети потеряли обоих родителей в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании президента России Владимира Путина по мерам безопасности. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Вы правы, говоря о том, что некоторые семьи, а у нас есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.

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По словам губернатора, власти будут сопровождать как пострадавших, так и родственников жертв теракта в течение долгого времени и помогать им. Он пообещал постараться сделать это достойно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что девять пострадавших в теракте остаются в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Еще 29 пациентов — в тяжелом.

Ранее стало известно, что число погибших в теракте в Crocus City Hall достигло 139 человек, среди них трое детей. МЧС опубликовало имена 95 погибших, установленные в результате первых судебно-медицинских исследований. В больницах остаются 93 пострадавших.