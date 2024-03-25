Происшествия 25 марта 2024, 21:17 МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в Сrocus City Hall Телеканал «360»

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Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список погибших при теракте в Сrocus City Hall по результатам первых судебно-медицинских исследований. По данным на 20:00 понедельника, 25 марта, известны имена 95 погибших.

Вечером в пятницу, 22 марта, в Подмосковье произошел крупнейший теракт за последние 20 лет. В концертный зал Сrocus City Hall в Красногорске ворвалась группа террористов, вооруженных автоматами. По пути они расстреливали зрителей и сотрудников комплекса. После чего преступники прошли в концертный зал, где с минуты на минуту должен был начаться концерт группы «Пикник». В зале они продолжили убивать зрителей, после чего подожгли кресле коктейлями «Молотова». В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.

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Спустя 18 минут террористы покинули здание концертного зала и уехали на своей машине Renault Symbol. Их задержали в Навлинском районе Брянской области, по дороге к границе с Украиной.