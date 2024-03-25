Власть 25 марта 2024, 22:13 Голикова назвала число пострадавших при теракте в крайне тяжелом состоянии Голикова заявила, что девять пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии пациентов, находящихся в больницах. По ее словам, девять человек, включая одного ребенка, остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 29 — в тяжелом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок — их состояние оценивается как крайне тяжелое. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии», — заявил она.

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Голикова добавила, что 25 пациентов уже чувствуют себя лучше, и их готовят к выписке в ближайшие дни.

Кроме того, амбулаторная помощь оказана 150 пострадавшим.

Ранее руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следствие установило полную хронологию событий, произошедших в Crocus City Hall.